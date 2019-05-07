توريد 219 ألف طن قمح للصوامع في موسم الحصاد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جرى توريد 219 ألف و601 طن و486 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت 21 ألف و788 أطنان و634 كيلو.
وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، حيث جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة للبنك الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة بالمحصول لكل قرية وتابع ومركز، حيث تم ربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد.
وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام تبلغ 389 ألف و690 فدان، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.
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