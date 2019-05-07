لافروف وظريف يبحثان الأوضاع بسوريا والاتفاق النووي الإيراني بموسكو غدًا

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال لقائه نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، غدا الأربعاء، في موسكو، عددا من القضايا من بينها سوريا والاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم:

"من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات متعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما، كما من المقرر "تنسيق المواقف" حول الموضوعات الرئيسيةعلى جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا".

هذا وبحث لافروف، في الـ22 من أبريل الماضي، هاتفيا مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التسوية السورية، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.