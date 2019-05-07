بومبيو يلغي زيارته إلى برلين في اللحظة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين أن وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو ألغى زيارته المرتقبة إلى العاصمة الألمانية في اللحظة الأخيرة.

ونقلت السفارة عن وزارة الخارجية الأمريكية: "لسوء الحظ يجب علينا إعادة النظر في جدول أعمال لقاءات برلين بسبب القضايا الملحة. ويتطلع الوزير

إلى زيارة برلين في القريب العاجل".

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن الحكومة الألمانية أن الولايات المتحدة أشارت إلى "قضايا الأمن الدولي" كسبب إلغائها لزيارة بومبيو إلى برلين.

وكان من المتوقع أن يلتقي بومبيو في

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برلين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية، هايكو ماس.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء المخطط بين بومبيو وماس لن يتم.

وفيما بعد أفادت الوزارة بإجراء مكالمة هاتفية بين ماس وبومبيو بدلا من اللقاء الذي تم إلغاؤه، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تحديد موعد جديد للمحادثات.

وأضافت أن بومبيو عبر أثناء هذه المكالمة عن أسفه لتأجيل محادثات اليوم.