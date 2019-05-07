ألمانيا: قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول (غير شفاف)

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار اللجنة العليا للإنتخابات التركية بإعادة الإنتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، ووصفه بغير الشفاف وغير المفهوم.
وقال ماس في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من تقرر منيتولى رئاسة بلدية إسطنبول".
وكانت اللجنة العليا للإنتخابات قد أصدرت، في وقت سابق، قرارًا بإلغاء نتائج التصويت السابق في مدينة إسطنبول، والتي خسر فيها مرشح (العدالة والتنمية) رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم،
وجرت في تركيا، يوم 31 مارس الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد وخسر حزب العدالة والتنمية في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.
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