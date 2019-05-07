العثور على الصندوق الأسود للطائرة اليابانية العسكرية المنكوبة

أعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشى إوايا، العثور على الصندوق الأسود لطائرة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية (إف-35 إيه)، التي تحطمت في أبريل الماضي من قاع المحيط الهادئ، من دون جهاز تسجيل بداخله.
وأوضح إوايا - في تصريحات صحفية أوردتها وكالةأنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء - أن سفينة البحث في أعماق البحار الأمريكية المستأجرة فان جوخ تمكنت من استرجاع مسجل بيانات الرحلة التالف للغاية.
وأكد وزير الدفاع الياباني أن قوات
يُشار إلى أنه تقوم بعملية البحث سفينة يابانية تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية، وسفينة أبحاث في أعماق البحار تملكها الوكالة اليابانية لعلوم الأرض والتكنولوجيا البحرية، إضافة إلى السفينة الأمريكية فان جوخ.
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