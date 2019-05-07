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الرئيس الفرنسي يدعو لوقف العنف في إدلب السورية

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أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقه جراء الغارات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه، في مدينة إدلب شمال البلاد، داعيًا الجميع لضرورة وقف

العنف، بحسب "العربية".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأثنين، "أن هناك 26 قتيلًا سقطوا في معارك

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عنيفة بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" شمال غرب سوريا".

 وكان التصعيد العسكري، مستمر منذ 9 أيام في أراضي جنوب شرق إدلب، بالإضافة إلى ريف حماة الشمالي.

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