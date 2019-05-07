تونس والأرجنتين توقعان اتفاقيتين لضمان حقوق المرأة ودعم التعاون الفني

وقع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ونظيره الأرجنتيني، خورخي فوري، اتفاقيتي تعاون في مجال دعم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وفي مجال التعاون الفني، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي، وأخرى بين مركز النهوض بالصادرات التونسية ونظيره الأرجنتيني.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التوقيع جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية التونسي للأرجنتين التي أكد خلالها

أهمية تكثيف نسق تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين بين البلدين، مثمنا التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية الأرجنتيني إلى تونس في أبريل 2018.

وأبرز وزير الخارجية التونسي حرص بلاده على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين، ودعم علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية لاسيما أعضاء مجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية،

داعيا الأرجنتين بصفتها تتولّى حاليّا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة إلى دعم مساعي تونس الرامية إلى إبرام اتفاق للتبادل الحرّ مع هذا الكيان الاقتصادي الهام.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والبحث العلمي والصحّة والتعاون الفنّي، وضرورة إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون متعدد الأطراف بين البلدين، في إطار استعداد تونس للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.