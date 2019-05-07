أسر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة يتلقون التعويضات

أعلن وزير النقل الروسي يفجيني ديتريج، اليوم الثلاثاء، أن أسر ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في مطار بموسكو سوف يتلقون 9 مليون روبيل (135 ألف دولار) لكل أسرة.

وقال وزير النقل في تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن أكثر من نصف هذه الأموال، أي 5 مليون روبيل من كل مبلغ، سوف تقدمه شركة "ايروفلوت" للطيران.

وكان 41 شخصاً قد لقوا حتفهم إثر اندلاع النيران في طائرة خلال عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، الأحد الماضي.

ويذكر أن الطائرة، التي كانت في طريقها لمدينة مورمانسك بشمال روسيا، اضطرت للعودة لروسيا بسبب مشكلة فنية، كما أن حريقاً اندلع بالمحرك لدى هبوط الطائرة. اقرأ أيضاً.. فيديو.. عشرات القتلى في حريق طائرة ركاب روسية

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