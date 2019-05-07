قتلى من أفراد الشرطة في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

أعلن مسؤول، اليوم الثلاثاء، أن هجوماً لحركة طالبان استهدف نقطة تفتيش شرطية بإقليم ناخار بشمال أفغانستان أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الشرطة على الأقل.

وقال محمد جواد هجري المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الهجوم وقع نحو الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في منطقة خاوجة باهاوالدين بالإقليم.

وأضاف، أن طالبان تكبدت خسائر بشرية كبيرة في الهجوم، في حين لم يعرف عدد الضحايا بالتحديد. وأشار هجري إلى أن ما لايقل عن 18 من مقاتلي طالبان، بينهم قائدين مهمين، قتلوا في تبادل لإطلاق النار على مدار الأسبوع الماضي الإقليم.

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وكانت حركة طالبان قد شنت هجوماً على قاعدة عسكرية أفغانية في إقليم فراه بغرب أفغانستان، الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 20 إلى 25 جندياً، وذلك وفقاً لما قاله العضو بمجلس الإقليم شاه محمود نايمي.

وأضاف نايمي أن جنديين على الأقل جرى احتجازهما كرهائن في الهجوم الذي وقع في منطقة جوليستان .