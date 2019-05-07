الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تابعة للميليشيات المسلحة

أفاد مصدر عسكري ليبي بأن قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، أصابت مقاتلة حربية تابعة للميليشيات المسلحة .

وقال المصدر، إن "الطائرة كانت تقصف تمركزات الحيش جنوب طرابلس قبل أن تسقطها مقاتلتنا ويتم القبض بعدها على قائدها والذي اتضح أنه ايطالي الجنسية".

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ودعا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى الاستبسال في القتال وتلقين أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق في طرابلس، درساً أكبر ،مشيراً إلى أن شهر رمضان الذي بدأ، أمس الاثنين، شهر "عزيمة وإرادة"؛ منوهاً بعدد من التعليمات القتالية المهمة.

وتدور معارك بين الجيش الوطني من جهة، وبين الميليشيات من جهة ثانية، جنوب العاصمة طرابلس وضاحيتها الجنوبية. وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد بدأت عملية للقضاء على المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.