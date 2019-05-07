كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة بالقاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادماً من إسرائيل في زيارة لمصر تستغرق يومين.

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وقالت مصادر مطلعة، في مطار القاهرة، إن "المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض ملف عملية السلام، وآخر التطورات في قطاع غزة، على ضوء الجهود التي تمت بشأن تحقيق التهدئة في قطاع غزة".

وأضافت المصادر، أن مباحثات ملادينوف بالقاهرة ستتناول العمل من أجل العودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، والتوصل إلى حلول طويلة الأجل للأزمة في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهالي القطاع ورفع عمليات الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية.