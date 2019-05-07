كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يونكر" يحث على التصويت بعناية في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الناس على تقييم أصواتهم بعناية في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأحزاب الشعبية والقومية يمكن أن تكسب أرضية واسعة.

وقال "يونكر"، اليوم الثلاثاء، إن على الناخبين أن يسألوا أنفسهم عن "المشهد الأوروبي" الذي سيبدو في السنوات القادمة إذا صوت الجميع لصالح المتطرفين.

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وأكد، أن اقتراع 23 و 26 مايو لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي "هو أكبر انتخابات عبر وطنية في أي مكان في العالم".

وانتقد "يونكر"، الهجمات السياسية على رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، وشبهه بهتلر وستالين، بأنها: "غير مقبولة على الإطلاق، ولا بد لي من القول، إنها مثيرة للاشمئزاز للغاية".

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الأحزاب الرئيسية ستفقد بعض الدعم.. لكنها ما زالت تسيطر على المجلس بينما من المرجح أن تفوز المجموعات المتطرفة بمزيد من المقاعد.