كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الدنماركي يدعو إلى انتخابات لتجديد البرلمان في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إن الانتخابات لتجديد البرلمان الدنماركي المؤلف من 179 مقعدًا ستجرى في الخامس من يونيو، حيث يبدو أن الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب قد تأخر في استطلاعات الرأي.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، أن كتلة حكومة يمين الوسط، التي تضم حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، تتخلف عن المعارضة الخمسة من أحزاب يسار الوسط التي يرأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبموجب دستور الدنمارك، يجب إجراء التصويت بحلول 17 يونيو، عندما يكمل البرلمان الحالي، الذي تم انتخابه في العام 2015، فترة ولايته.