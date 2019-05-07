كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على متظاهرة قذفت رئيس وزراء أستراليا بالبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قذفت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بالبيض اليوم الثلاثاء في حملته الانتخابية في 18 مايو، ووجهت إليها الشرطة تهمة الاعتداء.

وتجمع حراس الأمن حول المتظاهرة، التي كانت ترتدي قبعة صغيرة وملابس غير رسمية، وجروها بعيدًا بعد الهجوم.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: "كان رئيس الوزراء يحضر حدثًا في مركز ألبوري الترفيهي، عندما اقتربت منه امرأة من الخلف وضربته ببيضة على ظهر رأسه".

ووفقاً لوكالة رويترز، أضافت الشرطة، أنهم اعتقلوها، لكنهم لم يحددوها ولم يقدموا أي تفاصيل عن دوافعها.