كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأقمار الصناعية تظهر بناء أكبر حاملة طائرات فى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها وحللها مركز أبحاث أمريكي، أنه يجري بناء أول حاملة طائرات كاملة الحجم في الصين.

ووفقاً لوكالة رويترز، تكشف الصور التي تم تقديمها من أبريل إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عن نشاط كبير خلال الأشهر الستة الماضية على متن سفينة كبيرة في حوض بناء السفن جيانجنان خارج شنغهاى.

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ولم تؤكد الصين رسمياً أنها تبني شركة طيران ثالثة، على الرغم من التلميحات الحديثة في وسائل الإعلام الحكومية، ولا يزال توقيت ومدى برنامج شركات الطيران لديها أسرار الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأسبوع الماضي أن العمل قد بدأ، لكن لم تظهر أي صور حتى الآن.

ويسعى كل من الجيشين الآسيوي والغربي، ومحللي الأمن الإقليمي، إلى الحصول على معلومات حول شركة النقل ، التي من المتوقع أن تكون أول منصة كبيرة وحديثة في الصين قادرة على قيادة مجموعة كاملة من عمليات مجموعة الضربات.