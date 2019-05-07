كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب الأمم المتحدة يشيد بإطلاق سراح صحفيي "رويترز" بميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بإطلاق سراح صحفيي وكالة "رويترز"؛ وا لون، وكياو سوي أو، من السجن في ميانمار، لكنه قال، إن: "الوضع المأساوي للغاية لا يزال قائما بالنسبة لحرية التعبير في الدولة الآسيوية".

ورحبت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، بـ"الأخبار السارة" لكنها أصرت على أن الصحفيين الحائزين على جائزة بوليتزر "لم يكن يجب إدانتهما في المقام الأول".

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واستشهدت "شمداساني"، بتقرير لمكتب الحقوق في سبتمبر، بعد الإدانات، ووضعت "توصيات بناءة للغاية" لحكومة ميانمار لتحسين حرية التعبير.

وقالت، إنه لم يحدث "تقدم إيجابي" فيما يتعلق بتلك التوصيات.