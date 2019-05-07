كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكشف هوية الطيار الأوروبي المرتزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء الليبي المنصوري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن "الطيار الذي أسقطت دفاعات الجيش الليبي طائرته اليوم يحمل الجنسية البرتغالية، ويدعى جيمي إليس"، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

Advertisements

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العقيد أحمد المسماري، كشف في وقت سابق عن رصد المخابرات التابعة للقوات المسلحة، وصول 9 فنيين جويين مرتزقة إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة وطرابلس.

وأضاف المسماري، أن الميليشيات التي تسيطر على المنافذ الجوية بالمدينتين، ساهمت في دخول هؤلاء الذين وصلوا إلى ليبيا عبر مطار إسطنبول لمساندة الجماعات الإرهابية.