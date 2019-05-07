كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعويضا عن الوقت الذى سلب منه.. ترامب يطالب بتمديد فترة رئاسته الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة مثيرة للجدل، بتمديد فترة رئاسته الأولى إلى ست سنوات.

وزعم ترامب، أن هناك عامين سرقا من فترة رئاسته بسبب تحقيقات المدعى الخاص روبرت مولر واتهامه بالتواطؤ مع روسيا فى قضية التلاعب بنتائج الانتخابات.

وأعاد ترامب نشر تغريدة كتبها جيرى فولويل، رئيس جامعة الحرية بولاية فيرجينيا، يقترح فيها فكرة أن فترة رئاسة ترامب ينبغى أن يتم تمديدها إلى 2022.

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وكتب فولويل على حسابه الشخصى على «تويتر»: «ترامب يجب أن يحصل على سنتين إضافيتين لفترته الرئاسية الأولى كتعويض عن الوقت الذى سلب منه فى المؤامرات المضللة».

وكتب ترامب فى تغريدة خاصة به عبر حسابه على «تويتر»: «على الرغم من النجاحات الهائلة التى حققتها كرئيس للولايات المتحدة، بما فى ذلك أعظم اقتصاد فى العالم، وأنجح سنتين رئاسيتين فى تاريخ الرؤساء على الإطلاق، فقد سرقوا سنتين من فترة رئاستى لا يمكن أن تعودا.. لعبة مطاردة الساحرة قد انتهت، لكننا لا يمكن أن ننسى.. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى».