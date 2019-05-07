كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 حوثيين بقذيفة للجيش اليمني في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت قوات الجيش الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، تحركاً قتالياً لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

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وأعطبت قوات الجيش اليمني، آلية للميليشيا الانقلابية، باستهدافها بقذيفة هاون قرب موقع الإريل، بمديرية الزاهر، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفر القصف عن مصرع خمسة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، كانوا على متن الطقم.