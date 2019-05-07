كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. الولايات المتحدة تنشر نظام الدفاع الصاروخي في رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية رادارا ومنصات إطلاق لمنظومة الدفاع الصاروخي ثاد.

ونقل موقع Defence Blog عن بيان صادر عن القيادة الأمريكية، قامت طائرات النقل العسكرية الأمريكية C-17 Globemaster III بنقل المعدات إلى مطار ميخائيل كوغالنيشان، وتم نشر منصات الإطلاق في قاعدة ديفيسيلو العسكرية. وصلت وحدات لواء الدفاع الجوي 69 من فورت بليس في تكساس إلى رومانيا.

ويقول البيان: "تم النشر في إطار بعثة الدفاع الصاروخي لحلف الناتو ويظهر رغبة الولايات المتحدة المستمرة في الدفاع عن الحلفاء في الحلف".

في وقت سابق ، أبلغ مسؤولو الناتو أن النشر المؤقت للنظام المضاد للصواريخ THAAD في رومانيا ضروري لتصحيح نظام الدفاع الصاروخي Aegis Ashore الثابت في ديفيسيلو. كما مخزن في القاعدة العسكرية أسلحة نووية أمريكية كانت في تركيا.

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ستكون وحدة THAAD تحت السيطرة التشغيلية لحلف الناتو وتعمل فقط حتى تتولى Aegis Ashore مهام القتال. ومن المتوقع أن تستمر عملية النشر عدة أسابيع.

وستركز الوحدة على التهديدات خارج منطقة أوروبا الأطلسية، وفقا لقيادة الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ في الجيش الأمريكي العاشر.

ثاد هو نظام صاروخي متنقل مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى. يستخدم المجمع مفهوم الاعتراض الحركي، والذي لا يحمل فيه الصاروخ المضاد للصاروخ رأسًا حربيًا، ويتحقق تدمير الهدف بضربة مباشرة. يكتشف رادار ثاد أهدافًا على مسافة 1000 كيلومتر، وتصدها الصواريخ داخل دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر. تم تصميم المجمع لتدمير الأهداف التي تطير على طول مسار باليستي لا يتغير، وهو عاجز عن المناورة ضد الصواريخ والرؤوس الحربية.