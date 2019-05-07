كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: الروس يتراجعون عن تأييد حملة بلادهم في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع رأي أجرى حديثا، عن تراجع نسبة تأييد المواطنين الروس لتدخل بلادهم العسكري في سوريا، الذي يهدف إلى دعم الرئيس الحليف بشار الأسد.

وبحسب استطلاع أجراه مركز "لافادا"، فإن نسبة التأييد وسط المواطنين الروس هبطت إلى أقل من 50 بالمئة، فيما كان ما يزيد على نصف الروس يدعمون الحملة العسكرية، في أغسطس 2017.

وبدأت موسكو التدخل بقوة في سوريا عام 2015، وساعدت الغارات السورية جيش الحكومة السورية على استعادة أغلب مناطق البلاد التي تعيش حربا منذ 8 سنوات.

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وفي الوقت الحالي، تدفع روسيا باتجاه انتقال سياسي عن طريق دستور جديد وإجراء انتخابات لأجل إنهاء النزاع، لكن أطرافا من المعارضة تتهم روسيا بمحاولة فرض الأمر الواقع لأنها منحازة بالكامل لحكومة دمشق.

ويرى 55 في المئة من الروس أن على بلادهم أن تنهي حملتها العسكرية في سوريا، وهذا الرقم لم يكن يتجاوز 49 في المئة، قبل عامين فقط.

في غضون ذلك، دافع 30 في المئة ممن جرى استجوابهم عن استمرار الحملة الروسية في سوريا، في حين يرى مراقبون أن التدخل الروسي عزز النفوذ الدولي للرئيس فلاديمير بوتن.

وأظهر الاستطلاع، تراجع اهتمام الروس بالحملة العسكرية التي تخطت عامها الثالث، وكشفت الأرقام أن 39 بالمئة من الروس ليسوا على دراية بالتطورات التي تحصل في سوريا.