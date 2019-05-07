كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 8 من الشرطة الأفغانية فى انفجار شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أربعة من أفراد الشرطة مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة فى إقليم "لغمان" الواقع شرقى البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه مسئول أفغانى اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم أسد الله دولتزاى قوله إن قائد شرطة مقاطعة "ألينجار" بالإقليم عارف سادات من بين قتلى الانفجار، ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الحادث الذى ألقى فيه دولتزاى باللائمة على حركة "طالبان" الأفغانية.