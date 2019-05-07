في أول أيام رمضان .. وفاة الممثل المغربي أحمد أزناك بعد صراع مع المرض

توفي الممثل أحمد أزناك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن سن تناهز 63 سنة، بعد صراعه الأخير مع مرض لم ينفع معه العلاج.

وعلم “اليوم24″، أن الممثل الراحل توفي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، بعد أن دخله بسبب تدهور صحتة قبل أسابيع تقريبا.

وقد سبق لعدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي بالمغرب أن أعلنوا مؤازرتهم للراحل، وطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل للوقوف إلى جانبه من أجل العلاج، في حين ندد آخرون بالتجاهل الغير المبرر تجاه أحد أهرام السينما الأمازيغية المغربية.

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يشار إلى أن الممثل المغربي الراحل أحمد ازناك، المزداد بالعكاري، شارك في عدد مهم من الأعمال الفنية المختلفة بالدارجة المغربية والأمازيغية بين الأفلام والأعمال السينمائية.

ومن المتوقع أن يوارى جثمان الراحل الثرى غدا الأربعاء، وفق ما ذكره مقربون لموقع “اليوم24”.