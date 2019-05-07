نفى محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري لكرة القدم، صحة كل الأنباء التي تتحدث عن دخول إدارته في مفاوضات مباشرة مع الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، من أجل تدريبه للفريق، مباشرة بعد انتهاء نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.
وكتب رئيس النادي المصري تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” “سموحة مستقر وسعيد مع التوأم (حسام وإبراهيم حسن) وليس لنا علاقة بما ينشر عن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أو أي مدير فني آخر، كلهم محترمين ومستقرين في مواقعهم”.
وكانت مجموعة من التقارير الصحفية بمصر، قد كتبت عن اهتمام النادي المصري بخدمات المدرب الفرنسي، ورغبته في الإشراف عليه الموسم المقبل، وهو الأمر الذي اعتبره العديد بأنه ” بعيد عن المنطق”، خاصة وأن الرجل وضع الدوري الفرنسي هدفه الأول، في حال ما أنهى ارتباطه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويحوم الكثير من اللبس والغموض، حول مستقبل رونار مع المنتخب المغربي، في الوقت الذي تشير فيه العديد من الأنباء إلى احتمال رحيله، مباشرة بعد “الكان” المقبل في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. رئيس نادي مصري يخرج عن صمته ويكشف حقيقة مفاوضاته مع هيرفي رونار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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