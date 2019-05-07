نجوى كرم وشرين في أغنية استثنائية: دعوة إلى العدالة والتعايش بين الأديان والعدل وحرية الرأي – فيديو

خلقت أغنية جديدة بعنوان “الدين تمام الأخلاق”، أدتها الفنانتان نجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب، الحدث في أول أيام رمضان في معظم الدول، وذلك بسبب موضوعها الداعي إلى التعايش بين الأديان، وتحقيق العدالة.

وتدعو الأغنية إلى تحقيق العدالة، والحرية، وجاء في كلماتها: “لا تحرس سجنا يحب الله مسجونه، لا تكسر قلما لتصادر رأيه فالفكرة حية، لا تفصل فتواك كي ترضي مولاك فالله سيلقاك”.

الأغنية، التي أنتجتها شركة “زين” للاتصالات السعودية، في حملتها الرمضانية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ظهرت فيها اللبنانية نجوى كرم بدور الفتاة المسيحية بجانب صديقتها المسلمة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

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وتدعو الأغنية إلى الوقوف في وجه الحقد، والكراهية، وتحقيق التعايش بين الديانات ، وتقول كلماتها: “لن نتفارق نبقى رفاق، فالدين تمام الأخلاق”.

ومن أبرز الرسائل، التي تحملها الأغنية، مناهضة الإرهاب، ويتضح ذلك عندما تغني طفلتان، تجسدان دور نجوى، وشرين في فترة الطفولة، وصرختا مخاطبتين الفكر التكفيري: “أنا مسلمة وكل ضربة في كنيسة تكسر ظهري”، لتكمل الأخرى: “أنا مسيحية وكل رصاصة في مسجد تحفر صدري”.