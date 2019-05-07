“صحتنا في رمضان”.. أخصائية تكشف أهمية تناول وجبة السحور-فيديو

مع حلول شهر رمضان الكريم، يتغيّر النظام اليومي للإنسان، ومعه النظام الغذائي، والصحي، نظرا إلى الصيام، واتباع عادات شائعة في تدبير الحاجيات الصحية خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد تُطرح جملة تساؤلات بشأن النظام الغذائي الأنسب، في وجبات الإفطار، والسحور، وما بينهما، وعن البرنامج الصحي، وأيضا الرياضي المثالي، ليعتني الصائم بصحته، وبدنه، ويستفيد من أيام الصيام أكثر، من الإضرار بذاته، بواسطة تغذية مهلكة، ونظام يومي عشوائي.

وللإجابة عن تساؤلات زوار موقع “اليوم 24″، ومتابعي صفحته على “فايسبوك”، الأوفياء، بهذا الشأن، تنطلق سلسلة الموقع الرمضانية “صحتنا في رمضان”، اليوم الثلاثاء، وتستمر طوال أسابيع الشهر الفضيل، بحلقات متنوعة ترافقكم فيها أخصائية التغذية، الدكتورة “إيمان السلاوي”، من خلال مشاركة المتابعين همومهم، واستفساراتهم في الموضوع، ومنح الصائمين نصائح للعناية بصحتهم، وأبدانهم، وأرواحهم، وأفراد عائلاتهم.