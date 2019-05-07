قلنسوة: الطفلة المصابة بعيار ناري تتجاوز مرحلة الخطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت الطفلة فاطمة جمل (10 أعوام) من مدينة قلنسوة مرحلة الخطر، ولا تزال في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار قبل أيام حينما كانت تلهو في متنزه.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة نقلت من قسم العناية المكثفة لقسم الجراحة.

وسادت حالة من الارتياح والاطمئنان بين أقارب الطفلة بعدما أكد الأطباء تجاوزها مرحلة الخطر. ومرت عائلة الطفلة المصابة خلال الأيام الأخيرة بظروف صعبة وسط غضب عارم بعدما وصلت الجريمة إلى الأطفال الأبرياء داخل المتنزهات والحدائق.

يذكر أن الطفلة تعرضت للإصابة عندما أقدم جناة على إطلاق النار نحو سيارة في المنطقة التي تواجدت بها في الوقت الذي تواجد فيه العشرات من الأطفال أيضًا برفقة عائلاتهم داخل المتنزه.