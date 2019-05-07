انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: لا يمكن تجاهل مخالفات الانتخابات ونواجه تخريباً اقتصادياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 03:52 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنّه لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن المخالفات الواضحة التي شابت الانتخابات المحلية لمدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، عقد بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "لا يمكننا أن نتجاهل المخالفات الواضحة التي شابت انتخابات إسطنبول، ولا يمكننا التغاضي عن سلب الإرادة".

وأضاف: "نحن على ثقة كبيرة بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات المحلية بإسطنبول".

وتابع: "نرى في قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات إسطنبول، خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا".

وأعرب عن أمانيه في أن "يكون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول وسيلة خير لبلدنا ولشعبنا، ونرى أنّ الديمقراطية وإرادة الشعب خير حَكَم لحل خلافاتنا".

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وشدّد الرئيس أردوغان على أنّ "حزب العدالة والتنمية لا يمكن له رفض نتائج الانتخابات ولا يحق له ذلك".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أردوغان أن بلاده تواجه تخريباً اقتصادياً، وتعهد بالتصدي للهجمات علي اقتصاد البلاد

وقال في خطابه: "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة"، مضيفاً: "إذن ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعداً، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين"، مشدداً على أن "تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية".

ويوم أمس الاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتصويت 7 أعضاء لمصلحة الإعادة مقابل رفض 4 أعضاء من مجموع 11 عضواً، استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.

وفي 31 مارس الماضي شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج خصوصاً بالمدينة الأخيرة.