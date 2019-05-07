شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إسقاط طائرة ميليشيات طرابلس وإلقاء القبض على طيار أجنبي والان مع التفاصيل

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، إلقاء القبض على الطيار "الأجنبي" الذي أسقط الجيش الليبي طائرته من طراز ميراج في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء.

ووصف الحاسي الطيار بـ"المرتزق"، لكنه تعهد بالحفاظ على أمنه وتقديم العلاج اللازم له، متهما حكومة طرابلس باستئجار الطيار لـ"قتل الليبيين بأموالهم"، واصفا إياها بـ"حكومة العار والخزي والمرتزقة".

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت مصادر وفقاً "سكاي نيوز عربية" إن "الجيش الليبي أسقط طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس".

وأسقطت قوات الجيش الطائرة التي كانت تغير على وحدات تابعة لـ"الجيش الوطني" في منطقة وادي الهيرة.

بينما أوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، أن الطيار الذي قبض عليه بعد إسقاط طائرته "مرتزق برتغالي".