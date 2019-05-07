شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية تكشف تفاصيل التحقيقات الأولى مع البشير والان مع التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية سودانية، الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الرئيس المخلوع عمر البشير، شملت عقاراته وأرصدته في المصارف المحلية.

وأكدت صحيفة "السوداني"، الصادرة في الخرطوم، أن نيابة الفساد طلبت من مسجل عام الأراضي مدها بالعقارات والمكاتب المملوكة للبشير وأسرته في العاصمة والولايات، كما طلبت من بنك السودان المركزي تزويدها بكافة الحسابات المصرفية الخاصة به لإكمال التحري.

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وأعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد الماضي، أنها استجوبت البشير في بلاغات تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبريل/نيسان الماضي، ضبطت السلطات السودانية 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير بالقصر الرئاسي.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة، مؤخرا، امتلاك عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.