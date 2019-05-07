شكرا لقرائتكم خبر عن أخر التطورات فى الشأن الأفريقى على مائدة "أفريقية البرلمان" الأسبوع المقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعًا يوم الاثنين المقبل، للتباحث حول أخر التطورات فى الشأن الأفريقى.

ويأتى الاجتماع فى إطار خطة عمل اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، بالإضافة إلى عقد اللقاءات مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم فى هذا الصدد.