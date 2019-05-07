ظريف: تحذيرات واشنطن وذرائعها بشأن الخطر الإيراني لن تغير الحقائق بالمنطقة

اعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "تحذيرات ​واشنطن​ وذرائعها بشأن الخطر الإيراني لن تغير الحقائق في المنطقة"، مشيراً إلى أن "تصريحات مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ جزء من تحركه وشركائه في ​السعودية​ و​الإمارات​ وإسرائيل ضد إيران".

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