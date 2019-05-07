سفيرة الإمارات بهولندا: قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات

أكدت السفيرة ​الإمارات​ية في ​هولندا​ حصة العتيبة أن "القطريين يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن "الإمارت قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم ​الدوحة​ للجماعات الإرهابية".

وفي مؤتمر صحفي لها، لفتت العتيبة إلى أن "قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب"، مشيرةً إلى أن "قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية".