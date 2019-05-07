"إيران أير": تركيا وافقت على تزويد طائراتنا بالوقود رغم الحظر

أعلنت المديرة التنفيذية السابقة لشركة الخطوط الجوية ال​إيران​ية "إيران أير"، فرزانة شرفبافي أن "​تركيا​ وافقت على تزويد طائرات الشركة ب​الوقود​ بدءا من يوم الجمعة المقبل، رغم الحظر"، موضحةً أنه "تم أدراج الشركة على لائحة الحظر الأميركي في 4 تشرين الثاني الماضي، بحيث امتنعت شركات الوقود تزويد طائرات "إيران أير" في رحلاتها الأوروبية".

ولفتت إلى أنه "بعد 4 أشهر من الجهود الحثيثة وافقت تركيا على تزويد طائراتنا بالوقود بدءا من الجمعة المقبلة"، مشيرةً إلى أن "العديد من الدول وضعت قيودا لفتح أجوائها أمام طائرات "إيران أير"، بجانب عدم السماح للشركة افتتاح مكاتب لديها، ومع ذلك حافظنا على جداول تسيير الرحلات وحتى دشنا رحلات في مسارات جديدة".