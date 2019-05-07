النقد الدولي: الأردن بحاجة لتنفيذ صارم لقانون ضريبة الدخل الجديد

دعا ​صندوق النقد الدولي​، الحكومة ​الأردن​ية إلى "تنفيذ صارم لقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته ​الاردن​ نهاية 2018، ورافق قراءته جدلا حادا في الشارع الأردني"، مشيراً إلى أن "التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة، وستساعد الأردن على تأمين إطار مالي أكثر عدلاً واستدامة".

وذكر الصندوق، أنه "ينبغي أن يكون إصلاح ضريبة الدخل الأخير، مصحوبا بجهود لزيادة عائدات ​الضرائب​، للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق للبرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية"، داعياً إلى "دعم أكبر للمانحين، لمساعدة الأردن على التغلب على ​أزمة اللاجئين​ السوريين".