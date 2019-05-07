شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أنّ "في سوريا، هناك قلق شديد بشأن تصاعد العنف في منطقة إدلب. لقد قتلت ضربات النظام السوري وحلفائه، بما في ذلك المستشفيات، العديد من المدنيّين في الأيام الأخيرة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوضع الإنساني في سوريا حرج ولا يوجد خيار عسكري مقبول. إنّنا ندعو إلى إنهاء العنف ودعم الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي ضروري".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: قلقون من ضربات النظام السوري بإدلب وندعو لإنهاء العنف والتوصل لحل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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