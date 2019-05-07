ماكرون: قلقون من ضربات النظام السوري بإدلب وندعو لإنهاء العنف والتوصل لحل سياسي

شدّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على أنّ "في ​سوريا​، هناك قلق شديد بشأن تصاعد ​العنف​ في منطقة إدلب. لقد قتلت ضربات ​النظام السوري​ وحلفائه، بما في ذلك المستشفيات، العديد من المدنيّين في الأيام الأخيرة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوضع الإنساني في سوريا حرج ولا يوجد خيار عسكري مقبول. إنّنا ندعو إلى إنهاء العنف ودعم ​الأمم المتحدة​ للتوصّل إلى حلّ سياسي ضروري".