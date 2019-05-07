وزير المالية المصري: عجز الموازنة تراجع إلى 5.3 بالمئة خلال 9 أشهر

أكّد وزير المالية المصري محمد معيط أن "عجز ​الموازنة​ في مصر تراجع في أول 9 أشهر من ​العام المالي​ الجاري إلى 5.3 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن "الفائض الأولي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تجاوز مستهدفات الوزارة التي كانت تبلغ 35 مليار جنيه".

وأوضح معيط أن "إيرادات ​الضرائب​ ارتفعت بنسبة 16 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري"، مشيرًا إلى أن "إيرادات الموازنة في التسعة أشهر وصلت إلى 598 مليار جنيه، مقابل 498 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة".

ولفت إلى أن "المصروفات سجلت 873 مليار جنيه، مقابل 772 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 13 بالمئة"، مبينًا أن "الاستثمارات الحكومية في الفترة من أول تموز 2018 إلى نهاية آذار 2019 ارتفعت بنسبة 50 بالمئة، إلى 68 مليار جنيه".

وأضاف معيط أن "نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام المالي تشير إلى قدرة البلاد على تحقيق ​معدل النمو​ المستهدف عند مستوى 5.6 بالمئة".