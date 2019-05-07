الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة اليوم

كشفت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 7 أيار 2019 الساعة 9:55، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 50 متراً، ولمدّة دقيقتين".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان".