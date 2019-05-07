افرام: نشهد حربا إستباقية من خلال الإضرابات ولا يجب أن تقودنا قلة الثقة إلى "المهوار"

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نعمة افرام​، أنّ "المواطنين يعتبرون أنّ الطبقة السياسيّة مسؤولة عن الوضع الّذي وَصلنا إليه اليوم، لكن السبب الحقيقي للوضع الحالي هو تراكم 20 عامًا من المناكفات السياسية"، مبيّنًا "أنّني أنّني على تواصل مع الناس وهم موجوعون". ورأى أنّ "من المفيد أن ندخل إلى الحقيقة في ​الموازنة​ وفي العمق، لكي نستطيع إنجاز عملية إنقاذ".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الموازنة المطروحة متفائلة لأنّها تعتبر أنّ الجباية ستكون 12 مليار ونصف المليار"، مشدّدًا على أنّ "الإضرابات الّتي نشهدها اليوم تفلس البلد. نشهد حربًا استباقية من خلال الإضرابات". ونوّه إلى أنّه "معلوماتي أنّ الحرب ليست سياسيّة، وما يحصل يذّكرني ب​أزمة النفايات​. لأنّ الدولة فاقدة للمصداقية، ولكن يجب ألّا تقودنا قلّة الثقة إلى "المهوار".

وركّز افارم على أنّه "ليس مطروحًا إلغاء ​سلسلة الرتب والرواتب​، فلماذا الإضرابات الّتي تزيد من إفلاس البلد وتمنع التصدير؟".