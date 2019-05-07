المرعبي: ابلغني جبق بزيادة السقف المالي لمستشفى عبدالله الراسي الى 6 مليارات ليرة

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ بعد زيارته وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ أن "جبق أبلغني عن زيادة السقف المالي ل"​مستشفى​ عبدالله الراسي الحكومي" في حلبا الى 6 مليارات ليرة بعدما كان سابقا 3 مليارات ونصف مليار. وشكرته على ذلك وبحثت معه في الواقع الصحي في عكار وانشاء مستشفى حكومي جديد في منطقة القيطع نظرا الى الحاجة الملحة، واتفقنا على زيارة يقوم بها الوزير لعكار للاطلاع على الوضع ميدانيا".

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