قبلان التقى السفير الكوبي وبحث معه العلاقات الثنائية

التقى رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ السفير الكوبي في ​لبنان​ الكسندر بيليسر موراغا في زيارة تعارفية وجرى التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها. وتمنى قبلان للسفير النجاح في مهامه والعمل لتعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. واستقبل قبلان مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية الوزير السابق ​خالد قباني​ الذي وجه الدعوة لقبلان للمشاركة بالافطار السنوي الذي تقيمه المؤسسات في 21 ايار.

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