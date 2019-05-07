كتلة المستقبل: للاسراع في بت مشروع الموازنة واحاتله الى مجلس النواب

دعت كتلة المستقبل النيابية الحكومة الى "الاسراع في بت مشروع الموازنة واحاتله الى مجلس النواب حيث تضع حدا للجدل القائم حول بعض البنود المطروحة"، مهيبة بكل القوى السياسية بـ "الكف عن الخوض في المزايدات حول رواتب ذوي الدخل المحدود".
وفي بيان لها اكدت الكتلة انها ناقشت "الحملة التي تستهدف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات والتي تجاوزت حدود الاستخدام السياسي".
من جهة اخرى "دانت الكتلة الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة".
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