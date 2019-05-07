مراد التقى نائب رئيس البرازيل وطلب منه دعم لبنان لتأمين دخوله إلى مجموعة المركوسور

التقى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، نائب رئيس الجمهورية ​البرازيل​ي هاميلتون موراو، بحضور السفير ال​لبنان​ي في برازيليا جوزف صياح والوفد المرافق. وشدد موراو على أهمية المنطقة العربية عموما ولبنان خصوصا بالنسبة للبرازيل، وعن الدور المحوري الذي يلعبه البرازيليون المتحدّرون من أصل لبناني في تاريخ البرازيل واقتصاده. من جهته شكر مراد موراو على استقباله وتناول معه النتائج الايجابية التي خلصت اليها جولته الاقتصادية والسياسية على المدن البرازيلية. وطلب مراد الى موراو دعم لبنان لتأمين دخوله إلى مجموعة المركوسور وتعزيز الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

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