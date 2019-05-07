اعتبر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال مغادرته جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لبحث ​الموازنة​، في ​السراي الحكومي​، أن ​النقاش​ الحامي لم يبدأ بعد، مشيراً إلى أن لا إشكالية حول موضوع موظفي ​مصرف لبنان​، لافتاً إلى أن "هناك مواد مؤجلة سيُعاد بحثها، و"كوزراء تكتل سنطرح مواد جديدة للبحث، بالإضافة إلى تعديلات على مواد".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بعد مغادرته السراي: لم نصل بعد الى النقاش الحامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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