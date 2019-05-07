الجيش: توقيف 2236 شخصا من جنسيات متنوعة خلال نيسان لتورطهم بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "نتيجة التدابير الأمنية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان الماضي، تمّ توقيف 2236 شخصًا من جنسيات متنوّعة، لتورّطهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات شملت أسلحة حربية من مختلف الأنواع عدد 48، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسّطة عدد 973 طلقة، وآليات ودرّاجات نارية ومراكب صيد عدد 275، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات والدخان والتنباك المهرّب وعدد من أجهزة الإتصالات".

ولفتت إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".