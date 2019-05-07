شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن الإماراتية: إدلب سورية وليست تركية والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "الوطن " أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدرك أنه مهما كابر فإنه سيخرج خالي الوفاض من سوريا، كما كانت نهاية مراميه ومحاولاته في دول عربية ثانية شهدت أحداثاً جسيمة خلال السنوات السابقة، ولايزال بعضها يعاني مثل ليبيا، التي لم تسلم بدورها من محاولات التدخل التركي عبر تسليح المليشيات الإرهابية وإمدادها بما يلزم لتبقى أداة للتدخل.

وأشارت إلى أن قضية إدلب تبدو معقدة نوعاً ما في الأزمة السورية، فهي رغم كونها إحدى المناطق المشمولة بخفض التصعيد، لكنها تخضع لسيطرة فصائل متشددة أهمها تنظيم ما يعرف باسم "جبهة النصرة" وهي " القاعدة "، فضلاً عن وجود قرابة 3 ملايين إنسان تم تهجيرهم ونقلهم من مختلف المناطق السورية على مدى سنوات، وهو ما حاول أردوغان استغلاله لأقصى درجة عبر استغلال جميع المليشيات التي خسرت مناطق نفوذها في المحافظات السورية، وبات يستخدمها لعملياته في شمال سوريا، كما حصل مع عفرين حيث تخضع للاحتلال التركي وكان المسلحون الذين كانوا في سوريا أول من دخلها، وتحدث أردوغان أكثر من مرة عن نيته منح الجنسية للنازحين وأغلبهم من إدلب كذلك، اعتقاداً منه أن سيحصل على خزان بشري يبقى تابعاً له تحت أي تسوية نهائية للأزمة في سوريا، يكون قابلاً للاستغلال تبعاً لنواياه، ويحاول بين حين وآخر العمل على ما يسمى منطقة عازلة، أو مناطق آمنة، الهدف منها اقتطاع جزء من سوريا والسيطرة عليه بقوة الأمر الواقع.

وتابعت أن الملاحظ اليوم أن النشاط التركي في شمال سوريا وبالتحديد في إدلب، يتمثل بتمويل وتسليح مليشيات، وهو لم يتوقف منذ انطلاق الأزمة في العام 2011، لكنه هذه المرة يحاول التسويق لها بأسماء ثانية، أغلبها تركي! اعتقاداً منه أن تغير هوية المدينة الحدودية لتكون أقرب للأتراك ممكنً، لكن ما يتجاهله أردوغان أنه يبقى لا عباً ثانوياً في الساحة السورية مهما عمل، كون الكلمة الفصل ستبقى رهناً بتفاهم أمريكي – روسي، وهذا ما جعل أردوغان يحاول التقرب من الجهتين، وإن كانت نواياه لا تحتاج إلى كثير عناء لمعرفتها.

وشددت " الوطن " في ختام افتتاحيتها على أن وحدة سوريا ملك لشعبها ولا أحد يملك حق تقسيمها أو تغيير هوية أي قسم فيها، خاصة إذا اعتقد أن ما تمر به من ظروف صعبة يمكن أن يكون فرصة لعمل المحظور، فوحدة سوريا هي ضمان لمستقبل أجيالها ومطلب عربي ودولي ثابت، عبر تأكيد جميع الأطراف أنها ضد تقسيم سوريا، وأن وحدتها أمر أساسي في أي حل أو تسوية كانت، ومهما حاولت تركيا أو إيران التسويق لأمور ثانية أو العمل على تغيير حقيقة انتماء الشعب السوري لوطنه، فيبقى وهماً لا يمكن أن يُبنى عليه، أما الفصائل التي يتم تقديمها على أنها تابعة لأي منهما، فهي في النهاية مليشيات إرهابية ولاؤها لمن يدفع وعبارة عن مرتزقة لا يمثلون إلا أنفسهم، أما سوريا وإدلب فترابطهما لا يمكن أن ينفصل، وسيجني كل من يعول على غير ذلك الخذلان والخيبة كما في مناطق ثانية.