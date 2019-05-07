العطاس : نقل المعارك إلى الجنوب اتفاق غير معلن بين جميع الاطراف

قالت الناشطة الجنوبية هدى العطاس ان "غزو الجنوب ونقل المعارك إلى أرضه اتفاق غير معلن بين جميع الاطراف الشمالية".

ولفتت العطاس الى " الجيوش المجمدة في مأرب وتبة نهم، التي حسب بعض مصادر الحوثيين من ضمن "مهامها" بيع الاسلحة لهم، وتهيئة الفرصة لعودة حشدهم وجحافلهم لغزو الجنوب من بوابة الضالع ومكيراس والبيضاء.

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اما بالنسبة لمحافظة النفط قالت العطاس : حضرموت ليس وقتها الآن وحينما يحين ..توقيت الهجوم عليها هناك منطقة عسكرية كاملة قوام جيشها الاصلي وعتادها وقادتها شماليين، سينضمون للقتال مع الحوثي بشكل مباشر او غير مباشر".

وعن وضع شبوة أكدت "مليشيات الاصلاح وجحافله الرابضة في مارب ستقوم بالمهمة إلى جوار الحوثي" .

وخلصت الناشطة الجنوبية هدى العطاس في قراءة سريعة للوضع العسكري تناولته في منشور على منصتها في التواصل الاجتماعي .. خلصت الى القول : كل الادلة تشير إلى ان هناك هدنة بين الحوثي والاصلاح، المؤكد ان التحالف يدركها -السعودية تحديدا- ولكن موقفهم منها مريب وغير مفهوم!".