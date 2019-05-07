شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني وتنظيم لحركة السير في أول أيام رمضان بالمكلا والان مع التفاصيل

شهدت مدينة المكلا في أول أيام شهر رمضان المبارك 1440 هـ - 2019م ، انتشاراً أمنياً وتنظيماً لحركة السير تنفيذاً للخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة اللواء الركن فرج سالمين البحسني . وشهدت المدينة انتشار رجال النخبة الحضرمية ورجال الأمن وشرطة السير على طول الشوارع والخطوط الطويلة ، بهدف حفظ الأمن وتقديم المساعدات للمواطنين وتنفيذ خطة لتنظيم حركة السير بإغلاق بعض المداخل والتعامل بحزم مع المخالفين من مالكي المركبات والدراجات النارية وعدم السماح لوقوف المركبات في الشوارع العامة وذلك بهدف التخفيف من الإزدحام خلال أيام وليالي الشهر الفضيل . وأشاد مواطنون بالإنتشار الأمني لرجال النخبة والأمن وإسهامهم في التعاون مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم . كما أشادوا بانتشار رجال شرطة السير (المرور) وتنفيذهم لخطة لتنظيم حركة السير والتعامل بحزم مع المخالفين .

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