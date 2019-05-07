انت الان تتابع أول تعليق لمعارضة تركيا على إعادة التصويت بأسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات في تركيا - صورة أرشيفية

اعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد. وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديجوزال، في حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، "إنه من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، إن هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية، هذه ديكتاتورية سافرة". وأعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أنه بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم، بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول يوم 23 يونيو المقبل. (التفاصيل)وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم بفارق ضئيل.

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