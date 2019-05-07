انت الان تتابع تركيا تقرر إعادة الانتخابات المحلية في أسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة أسطنبول، وتحدد موعد إعادة الانتخابات، يوم 23 يونيو المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية. ونقلت "رويترز" عن ممثل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات، اليوم، قوله إن المجلس حدد 23 من يونيو، موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة أسطنبول. وفي وقت سابق قال رجب أوزيل ممثل الحزب الحاكم، إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 من مارس.

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من ناحية أخرى، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الليرة التركية هبطت بنسبة 0.7%، إلى 6.0048، لكل دولار أمريكي، مخترقة بذلك حاجز الـ6 ليرات لكل دولار، وهو أقل مستوى لها في 7 أشهر.وأوضحت الوكالة أن قيمة الليرة التركية انخفضت تحت مستوى خطير أمام الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، مع استعداد التجار لاحتمال